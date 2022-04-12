В Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса BA.4

В Бельгии обнаружили новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса, которому дали наименование BA.4. Об этом сообщает «Интерфакс».

Учёные уверяют, что вирус продолжит мутировать и создавать новые штаммы, однако развитие «омикрона» лучше, чем появление абсолютно нового варианта вируса.

Отмечается, что уже существует вариант «омикрона» под наименованием BA.5, который фиксировали в ряде европейских стран, но не в Бельгии.

Появление нового варианта «омикрон"-штамма не повлекло за собой повышение числа госпитализаций и летальных случаев.

ВОЗ контролирует ситуацию с распространением болезни.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не исключил появления новой волны коронавируса в регионе. В ряде регионов России уже фиксируют «стелс-омикрон», который может дать толчок новой волне заболеваемости.