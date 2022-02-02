В Бийском ковидном госпитале открыли отделение для детей, которое уже заполнено наполовину

Детское отделение открыли в ковидном госпитале Бийска. Об этом сообщает “Бийский рабочий“.

Отделение рассчитано на 40 коек, но половина из них уже занята. Врачи уверены в том, что до конца недели свободных мест не останется.

Заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская предполагает, что дети, которые попадают в больницу, заражены “омикрон”-штаммом коронавируса.

Сейчас к сюда попадают школьники и воспитанники детских садов, но при этом в больнице оказываются и трёхмесячные младенцы.

Врачи отмечают, что родители, которые узнают о заражении детей, начинают паниковать, а при высокой температуре сразу отправляют их в больницу.

Маленьких пациентов выписывают из ковидария тогда, когда их состояние стабилизируется.