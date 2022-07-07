В двух городах Алтайского края проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Процедура будет сделана анонимно
В июле жители Барнаула и Заринска смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильном комплексе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
• В Барнауле 12, 13, 15, 18, 22, 25, 27 и 29 июля с 09:00 посетителей ждут на улице 5-й Западной, 62;
• 14 и 28 июля с 11:00 комплекс будет работать у ТРЦ «Огни»;
• 21 июля с 11:00 — у ТРЦ Galaxy;
• 19 и 26 июля с 11:00 акция пройдёт на площади Сахарова;
• 20 июля с 11:00 мобильный комплекс будет работать в Заринске.
Процедура проходит анонимно и бесплатно, удостоверяющие личность документы не нужны.
Участники также получат консультацию психолога, врача-эпидемиолога и соцработника, которые доступно расскажут о ВИЧ-инфекции.
Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 33-46-99.