В двух городах Алтайского края проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

В июле жители Барнаула и Заринска смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильном комплексе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

• В Барнауле 12, 13, 15, 18, 22, 25, 27 и 29 июля с 09:00 посетителей ждут на улице 5-й Западной, 62;

• 14 и 28 июля с 11:00 комплекс будет работать у ТРЦ «Огни»;

• 21 июля с 11:00 — у ТРЦ Galaxy;

• 19 и 26 июля с 11:00 акция пройдёт на площади Сахарова;

• 20 июля с 11:00 мобильный комплекс будет работать в Заринске.

Процедура проходит анонимно и бесплатно, удостоверяющие личность документы не нужны.

Участники также получат консультацию психолога, врача-эпидемиолога и соцработника, которые доступно расскажут о ВИЧ-инфекции.

Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 33-46-99.