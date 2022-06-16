В Госдуме заявили, что Россия может сама производить дорогостоящие лекарства

Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Петров.

По его словам, всё ещё остаётся надежда на сотрудничество с международными компаниями, однако необходимо учитывать «самые плохие варианты развития событий», в первую очередь, с точки зрения лекарств и медицинских технологий.

«Мы не имеем возможности дальше продолжать в том же темпе покупать лекарственные препараты, генотерапевтические лекарственные препараты за 180 млн рублей — одна инъекция. Наша генетическая наука ответила мне абсолютно точно, что мы можем воспроизвести точно такой же препарат, потому что механизм, как его можно сделать, абсолютно понятен», — подчеркнул Петров в ходе ПМЭФ, его цитирует РИА Новости.

Раньше не производили такие препараты в России, потому что не было заказов, а сейчас «время, когда нужно точно отработать всю ситуацию»: что можно сделать самим в стране, а что потребует сотрудничества с международными кооперациями. Кроме того, он рассказал, что за два пандемийных года Россия произвела «всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам».