В Испании женщина заразилась двумя разными штаммами коронавируса за 20 дней

После получения первого положительного результата теста девушка чувствовала себя хорошо, но после второго её залихорадило

21 апреля 2022, 09:55, Илья Звягинцев

31-летней девушке, работающей врачом в Испании, удалось дважды заразиться коронавирусом за 20 дней. Об этом сообщает BBC.

Мало того, что она просто переболела дважды за самый короткий из известных сроков, она также заразилась двумя разными штаммами: сначала подцепила «дельту», а затем — «омикрон».

В то время, как женщина получила первый положительный ПЦР-тест, она не ощущала каких-либо признаков заболевания, однако спустя менее трёх недель у неё появились кашель и лихорадка, после чего она сделала повторный тест.

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Врачи считают, что этот случай доказывает возможность «омикрон"-штамма обходить иммунную систему.

Ранее специалисты предупредили, что у людей, которые переболели коронавирусом, может развиваться бессонница.

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