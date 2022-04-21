В Испании женщина заразилась двумя разными штаммами коронавируса за 20 дней
После получения первого положительного результата теста девушка чувствовала себя хорошо, но после второго её залихорадило
31-летней девушке, работающей врачом в Испании, удалось дважды заразиться коронавирусом за 20 дней. Об этом сообщает BBC.
Мало того, что она просто переболела дважды за самый короткий из известных сроков, она также заразилась двумя разными штаммами: сначала подцепила «дельту», а затем — «омикрон».
В то время, как женщина получила первый положительный ПЦР-тест, она не ощущала каких-либо признаков заболевания, однако спустя менее трёх недель у неё появились кашель и лихорадка, после чего она сделала повторный тест.
Врачи считают, что этот случай доказывает возможность «омикрон"-штамма обходить иммунную систему.
Ранее специалисты предупредили, что у людей, которые переболели коронавирусом, может развиваться бессонница.