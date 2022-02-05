В Минздраве назвали способ снизить риск развития рака на 70%

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала способ снизить риск развития рака на 70%. По её словам, помочь в этом может правильное питание, отказ от курения и спиртного, сообщает ТАСС.

“Речь идёт о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания”, — уточнила эксперт.

Дроздова отметила, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Она порекомендовала включить в рацион как можно больше фруктов и овощей, не менее 400 граммов в сутки.