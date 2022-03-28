В Минздраве предупредили о риске новой волны COVID-19 в России

Россия должна быть готова к новой волне заболеваемости COVID-19 в связи с ухудшением ситуации с инфекцией в ряде стран мира. Такое предупреждение сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По мнению эксперта, в России также сохраняется риск роста случаев заболеваемости. Он указал, что заболеваемость коронавирусом в ряде регионов мира начала нарастать, в том числе и в Европе.

«Мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, и в том числе к возникновению новой волны COVID-19», — заявил эксперт Минздрава.

При этом же в России пока наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Доля свободного коечного фонда в стране большая и составляет не менее 45%, подчеркнул Чуланов.