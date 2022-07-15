В Минздраве рассказали, когда может появиться отечественный препарат от СМА

Специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения России Сергей Куцев рассказал о том, когда в России может появиться препарат от СМА собственного производства. Его слова передают «Известия».

«По моим расчетам, отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах», — сказал Куцев.

Ранее сообщалось, что в России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Первые упаковки препарата уже получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

Для спасения ребёнка достаточно одной дозы «Золгенсма», но её цена — более 2 млн долларов (124,4 млн рублей по нынешнему курсу).