В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что в России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. Его слова передаёт РИА Новости.

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», — сказал Мурашко.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Роганова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников.

По её словам, число заболевших начнёт расти после того, как люди вернутся в офисы.