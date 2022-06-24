ВОЗ: в мире выявили более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян

По мнению гендиректора ВОЗ, масштабы передачи вируса, «скорее всего, недооценены»

24 июня 2022, 13:00, Никита Черников

В мире с начала года выявили более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «Ъ».

По его данным, в общей сложности инфекцию удалось обнаружить в 48 странах. Скончался от последствий заболевания один человек.

Глава ВОЗ также отметил, что масштабы передачи вируса от человека к человеку, «скорее всего, недооценены».

23 июня Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации при этом утверждали о 3 417 подтверждённых случаях заболевания в 58 странах.

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