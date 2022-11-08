В моменте, в ресурсе. Как восстановить своё ментальное здоровье после стресса

В трудные периоды жизни мы часто говорим себе и окружающим такие фразы, как «Не переживай» или «Возьми себя в руки». Но они содержат в себе запрет на чувства. А подавлять свои эмоции — не лучший способ справиться со стрессом. Психологи говорят, что такое поведение приводит к депрессивным состояниям и даже болезням.

Нельзя пытаться закрыть глаза на свои переживания — наоборот, их нужно проживать. Причём бережно и аккуратно. Для этого есть разные способы. Релакс-центр GRAND FLOAT советует такие:

Физическая активность. Выберите то, что приносит вам удовольствие: бег, ходьба, плаванье, бокс. Нагрузка поможет сбросить напряжение и переключить фокус внимания с мыслей на действия. Письмо. Если вам некому выговориться, можно выплеснуть свои переживания на бумагу. Выпишите всё, что вас тревожит. В любой форме — тут нет правил. Дыхание. Замедленный дыхательный ритм, действуя через особые нейроны, успокаивает возбуждённый мозг, снижает уровень тревоги и помогает прийти в состояние равновесия. Одна из самых популярных техник — дыхание «по квадрату»: глубокий вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания. На каждый этап отведите по 4 секунды. Контроль потребления информации. Есть события, на которые мы не можем повлиять. Но мы можем контролировать поток информации о них. Старайтесь меньше читать и смотреть новости, попросите близких меньше обсуждать их в вашем присутствии. Ограничивайте общение с людьми, которые слишком много говорят о тревожащих вас событиях. Флоатинг. Это популярная расслабляющая процедура, основанная на методе сенсорной депривации — отключения от внешних воздействий на органы чувств. В специальной камере вы погружаетесь в тёплую воду, в тишине и при приглушённом свете. Ощущение невесомости и полного покоя позволяет быстро снизить стресс и беспокойство, а также повысить защитные силы организма. В Барнауле попробовать флоатинг можно в релакс-центре GRAND FLOAT. Процедура занимает 60 минут — этого достаточно, чтобы полностью «перезагрузить» мозг и тело, почувствовать себя счастливым и отдохнувшим. Узнать подробнее о процедуре можно на сайте центра.

Релакс-центр GRAND FLOAT (ИП Толстова Анастасия Сергеевна)

Адрес: Барнаул, пер. Геблера, 31

Тел.: 717-120

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