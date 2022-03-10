В островном государстве Ниуэ впервые за два года пандемии человек заразился коронавирусом

Впервые за два года пандемии был обнаружен заболевший в Ниуэ — государстве на небольшом острове в южной части Тихого океана. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги.

По словам премьера, заразившийся прибыл в страну из Новой Зеландии 7 марта, его сразу отправили в изолятор. Перед поездкой он был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, а два его теста перед посадкой на рейс в Окленде были отрицательными.

Остальных пассажиров самолёта власти страны попросили принять меры к самоизоляции, результаты их тестов на коронавирус пока остаются отрицательными. Все контактные лица также отправлены на карантин и находятся под наблюдением врачей.

Согласно данным переписи 2011 года, в Ниуэ проживает 1,6 тыс. человек. С 2020 года на острове ни один человек не заболел коронавирусом. Почти 100% взрослых жителей острова дважды прошли вакцинацию.