В Роспотребнадзоре предупредили о росте числа зараженных коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что в при появлении новых штаммов коронавируса будет расти число зараженных. Ее слова передает РИА Новости.

«С появлением новых подвариантов штамма „Омикрон“ мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», - заявила Попова.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим.

По словам гендиректора, во многих странах число госпитализаций и смертей растет. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, «которые уже работают на пределе возможностей».