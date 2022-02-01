В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в феврале

Представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом продолжится и выйдет к пику к середине февраля. Её слова передаёт “Интерфакс“.

По словам Пшеничной, прирост заражённых в России продолжается и будет держаться ещё некоторое время, поскольку сейчас все регионы находятся на подъёме заболеваемости.

Специалист также предположила, что после столь резкого скачка вверх стоит ожидать такой же резкий спад заболеваемости.

“Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ”, — отметила Пшеничная.