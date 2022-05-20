В России планируют начать испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

Холдинг «Нацимбио» (госкорпорация «Ростех») и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) работают над созданием комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Как сообщили в «Ростехе», клинические испытания препарата могут начаться уже в 2022 году.

«Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний», — цитирует сообщение корпорации ТАСС.

Отмечается, что в состав препарата войдут компоненты против четырёх штаммов вирусов гриппа производства Ростеха и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов уточнил, что завершить доклинические и перейти к стадии клинических испытаний планируют в третьем квартале 2022 года.

Выпуск вакцины наладит один из заводов «Нацимбио».