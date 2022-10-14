В России разработали препарат для блокирования цитокинового шторма при COVID-19

Минздрав России зарегистрировал новый препарат «Амбервин Пульмо», купирующий развитие цитокинового шторма при COVID-19, сообщает ведомство.

Первая фаза испытаний лекарства закончилась в сентябре 2021 года. Третью фазу планируют завершить в конце 2022 года.

«Препарат препятствует образованию в лёгких и поступлению в кровоток цитокинов, в том числе провоцирующих тяжёлое осложнение — цитокиновый шторм», — подчеркнули в Минздраве.

Лекарство назначается при среднем и тяжёлом течении болезни в составе комплексной терапии. Может применяться в виде инъекций и ингаляций.

Сейчас препарат разрешён для взрослых старше 18 лет, за исключением беременных и во время грудного вскармливания.

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