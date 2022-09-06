В России разработали вакцину от оспы обезьян

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину против оспы обезьян. Об этом рассказала представитель ФМБА Вероника Скворцова на сессии в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Скворцова отметила, что в данный момент препарат проходит доклинические испытания.

«По предварительным исследованиям она обладает и высокой иммуногенностью, и, самое главное, безопасностью, и не вызывает таких сложных пробочных эффектов», — сказала Скворцова в интервью «Интерфаксу».

Оспа обезьян — это вирусное заболевание. Передача от человека к человеку воздушно-капельным путём возможна при длительном личном контакте, а также при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека.