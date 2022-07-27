В России впервые с апреля выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России впервые за три месяца выявлено более девяти тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки выявлено 9027 случаев заражения инфекцией — это наибольшее число с 22 апреля. Днём ранее в стране подтвердили 6183 случая заболевания.

Умерли 36 пациентов, число выздоровевших составило 5115, госпитализировано 1628 заболевших. Количество госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 34. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 18 554 036 инфицированных.