В России второй день более 200 тыс. человек заболевают коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 203 766 новых случаев коронавируса. Это на 183 меньше, чем днём ранее, когда заболели 203 949 человек.

Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 13 935 560.

Больше всего за день заболевших зафиксировали в Санкт-Петербурге (+21 689), Москве (+14 336), Московской области (+9146), Пермском крае (+5557) и Воронежской области (+5503). В Алтайском крае заразились 4677 человек — новый рекорд региона.

Госпитализировано 18 597 заболевших. Выздоровели 112 658 человек (11 134 291 всего), скончалось ещё 729 больных коронавирусом (339 542 за время пандемии в России).