В России выявили пять случаев заражения подвариантом «кентавр» омикрон-штамма COVID-19

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», был выявлен в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также указали, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

При этом доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67%. К BA.1 геноварианта «омикрон» за последние две недели «отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту „дельта“ — 0,73%», указано в сообщении.