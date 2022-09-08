В России выявили второй случай заражения оспой обезьян

Заболевание выявили у еще одного жителя Санкт-Петербурга

8 сентября 2022, 19:01

В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, заболевание обнаружили у мужчины, который вернулся в северную столицу после поездки в Европу.

Пациента госпитализировали с «характерными симптомами» в инфекционную больницу. Угрозы для его жизни нет. Круг контактов мужчины определен, все они находятся под медицинским наблюдением.

В России выявили первый случай оспы обезьян у парня, вернувшегося из Европы

В России выявили первый случай оспы обезьян у парня, вернувшегося из Европы

Напомним, что первый случай заражения в России выявили 12 июля. Пациентом оказался молодой человек, который вернулся в Санкт-Петербург из Португалии. Он обратился в больницу с характерной сыпью, его заболевание протекало в легкой форме.

Всего на 7 сентября оспа обезьян зарегистрирована более чем в 90 странах мира — подтверждено почти 55 тысяч случаев заражения.

Оспа обезьян. Чем опасно заболевание, которое начало активно распространяться по Европе?

Оспа обезьян. Чем опасно заболевание, которое начало активно распространяться по Европе?

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