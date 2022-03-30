В ВОЗ заявили о снижении числа заболевших коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении числа заболевших COVID-19 в мире за прошлую неделю на 14%. Об этом пишет РИА Новости.

В то же время в организации указывают на рост числа смертей среди заражённых на 43% за тот же самый период.

Специалисты считают, что это может быть связано с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с «ретроспективными корректировками» в Индии и Юго-Восточной Азии.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали более 481 млн случаев коронавируса, в том числе 6,1 млн смертей.