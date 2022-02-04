Вакцина от коронавируса "Спутник V" получила постоянную регистрацию

Препарат “Гам-КОВИД-Вак” получил постоянную регистрацию. Об этом РИА Новости сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцина “Спутник V” зарегистрирована “уже не на предварительных условиях”.

“Гам-КОВИД-Вак” стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с разницей в три недели.

Вакцина уже одобрена в 71 стране мира. По количеству разрешений от государственных регуляторов она занимает второе место в мире.

Также “Спутник V” показал эффективность 97,6% по результатам 3,8 миллиона вакцинированных россиян.