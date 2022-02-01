Вакцину от коронавируса начнут испытывать на детях от шести лет

Вакцину от коронавируса начнут испытывать на детях примерно через 18-20 дней. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

“Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация”, — сказал он в эфире телеканала “Россия 24“.

Ранее медицинские испытания препарата на детях в возрасте от 6 до 11 лет одобрили в Минздраве РФ.

В Алтайском крае в это время уже заканчивается партия вакцины “Спутник М“, которую доставили в регион, для того чтобы начать прививать подростков. В среднем за день в регионе врачи прививают примерно по 300 детей.