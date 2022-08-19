ВЦИОМ: более половины россиян откладывают посещение стоматолога

ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о состоянии их зубов и дёсен. Менее 50% опрошенных оценило его как «хорошее». Чаще всего респонденты жаловались на кариес (65%), чувствительность зубов (24%) и стоматит (12%). Среди основных причин ухудшения здоровья зубов россияне выделили нерегулярное посещение стоматолога (33%), возраст и плохую наследственность (по 17%). Не сталкивались с проблемами полости рта всего 11%.

Результаты исследования прокомментировал врач-стоматолог центра Sirius Андрей Шаров.

«Кариес — самое распространённое заболевание полости рта во всём мире. Наш образ жизни не способствует улучшению статистики. Влияние любых факторов, от стресса до плохой наследственности, можно снизить, если один раз в полгода делать профессиональную чистку и соблюдать рекомендации врача по гигиене полости рта», — отметил Шаров.

Стоматолог также обратил внимание на то, что, по результатам опроса, удалять зубы приходилось 70% респондентам, но восстанавливают их менее 40%.

«Организм неизбежно реагирует на потерю зуба — костная ткань на его месте уменьшается в объёме, соседние зубы смещаются. Распределение нагрузки при жевании становится неравномерным, меняется прикус, возникают проблемы с пищеварением», — подчеркнул врач.

Негативные изменения начинаются уже через несколько месяцев после потери зуба, поэтому важно оперативно начать восстановление.

Каждые полгода врача посещают только 17% опрошенных, а почти половина (48%) — за последний год ни разу не были у стоматолога. Чаще всего профилактический осмотр пропускают из-за нехватки времени (54% ответов). А ещё — потому что не ощущают проблему. К тому же записаться к врачу часто не только дорого, но и сложно — во многих населённых пунктах просто нет стоматологов.

«Отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие проблем. Так, кариес успеет разрушить значительную часть поверхностных тканей до возникновения боли. Профосмотра один раз в полгода достаточно, чтобы специалист зафиксировал изменения в структуре тканей зуба и пародонта», — объяснил Андрей Шаров.

Своевременное лечение экономит время и деньги. Кариес на ранней стадии можно вылечить за одно посещение врача, и это минимум в пять раз дешевле протезирования.

В Sirius знают, что во многих пригородах Барнаула и районах Алтайского края стоматология отсутствует, и попасть к врачу — большая проблема. Для иногородних здесь составляют удобный план лечения с минимальной частотой приездов в краевую столицу, с учётом графика и возможностей пациента.

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