ВЦИОМ: более половины россиян откладывают посещение стоматолога
При этом вылечить кариес на ранней стадии намного проще и дешевле, чем протезировать зуб, который не удалось спасти
ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о состоянии их зубов и дёсен. Менее 50% опрошенных оценило его как «хорошее». Чаще всего респонденты жаловались на кариес (65%), чувствительность зубов (24%) и стоматит (12%). Среди основных причин ухудшения здоровья зубов россияне выделили нерегулярное посещение стоматолога (33%), возраст и плохую наследственность (по 17%). Не сталкивались с проблемами полости рта всего 11%.
Результаты исследования прокомментировал врач-стоматолог центра Sirius Андрей Шаров.
«Кариес — самое распространённое заболевание полости рта во всём мире. Наш образ жизни не способствует улучшению статистики. Влияние любых факторов, от стресса до плохой наследственности, можно снизить, если один раз в полгода делать профессиональную чистку и соблюдать рекомендации врача по гигиене полости рта», — отметил Шаров.
Стоматолог также обратил внимание на то, что, по результатам опроса, удалять зубы приходилось 70% респондентам, но восстанавливают их менее 40%.
«Организм неизбежно реагирует на потерю зуба — костная ткань на его месте уменьшается в объёме, соседние зубы смещаются. Распределение нагрузки при жевании становится неравномерным, меняется прикус, возникают проблемы с пищеварением», — подчеркнул врач.
Негативные изменения начинаются уже через несколько месяцев после потери зуба, поэтому важно оперативно начать восстановление.
Каждые полгода врача посещают только 17% опрошенных, а почти половина (48%) — за последний год ни разу не были у стоматолога. Чаще всего профилактический осмотр пропускают из-за нехватки времени (54% ответов). А ещё — потому что не ощущают проблему. К тому же записаться к врачу часто не только дорого, но и сложно — во многих населённых пунктах просто нет стоматологов.
«Отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие проблем. Так, кариес успеет разрушить значительную часть поверхностных тканей до возникновения боли. Профосмотра один раз в полгода достаточно, чтобы специалист зафиксировал изменения в структуре тканей зуба и пародонта», — объяснил Андрей Шаров.
Своевременное лечение экономит время и деньги. Кариес на ранней стадии можно вылечить за одно посещение врача, и это минимум в пять раз дешевле протезирования.
В Sirius знают, что во многих пригородах Барнаула и районах Алтайского края стоматология отсутствует, и попасть к врачу — большая проблема. Для иногородних здесь составляют удобный план лечения с минимальной частотой приездов в краевую столицу, с учётом графика и возможностей пациента.
Лицензия № ЛО-22-01-005851 от 02.04.2021 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края