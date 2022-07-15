Вирусолог рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «Кентавр»

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «Кентавр». Его слова передает «КП-Новосибирск».

«Этот вариант вируса сформировался и распространился сначала в Индии, а затем попал в другие страны: Японию, Германию, Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды и Канаду», — сказал специалист.

По его словам, этот вариант будет более заразным, но, скорее всего, не станет более летальным.

Специалист добавил, что «Кентавр» распространяется стремительно и проходит защиту, полученную от вакцины. Для того, чтобы получить более точные данные, нужно не менее двух недель.

Эксперт добавил, что пока до России вариант коронавируса «Кентавр» пока не добрался.