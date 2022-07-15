Вирусолог рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «Кентавр»
По словам специалиста, он более заразный, но, скорее всего, не более летальный
Вирусолог Сергей Нетесов рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «Кентавр». Его слова передает «КП-Новосибирск».
«Этот вариант вируса сформировался и распространился сначала в Индии, а затем попал в другие страны: Японию, Германию, Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды и Канаду», — сказал специалист.
По его словам, этот вариант будет более заразным, но, скорее всего, не станет более летальным.
Специалист добавил, что «Кентавр» распространяется стремительно и проходит защиту, полученную от вакцины. Для того, чтобы получить более точные данные, нужно не менее двух недель.
Эксперт добавил, что пока до России вариант коронавируса «Кентавр» пока не добрался.