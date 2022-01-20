Вирусолог: волна "омикрона" в России будет длиться дольше, чем в Европе

Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что волна “омикрона” в России продлится дольше, чем в европейских странах. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Как отметил специалист, в Москве вспышка нового штамма коронавируса закончится быстрее. По его словам, она будет длиться не более месяца, а пиковые значения начнут падать уже к середине февраля. Однако всей стране в целом Чумаков дал другой прогноз.

“В нашей большой стране с её площадью и неравномерной плотностью населения эта волна будет продолжаться несколько дольше, чем в странах Европы”, – предрёк Чумаков.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что один носитель “омикрон”-штамма коронавируса может инфицировать до 100 человек. Такую заразность не показывала даже корь.