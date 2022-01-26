Вирусологи рассказали об особенности "омикрона", увеличивающей опасность штамма

Способность “омикрона” долго выживать во внешней среде, открытая японскими учёными, увеличивает опасность вируса в общественных местах. Таким мнением с “Лентой.ру” поделился вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

“Несомненно, это свойство увеличивает опасность вируса в общественных местах. “Омикрон” вообще заразнее предыдущих вариантов в три-пять раз. То, что он устойчив во внешней среде, без сомнения, влияет на его распространение”, — заявил он, говоря об опасности нового свойства “омикрон”-штамма.

По мнению Альтштейна, такая особенность “омикрона” представляет опасность в первую очередь для детей, поскольку они много взаимодействуют с открытыми поверхностями в школах, детских садах и игровых комнатах.

В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский поспорил с коллегой, заявив, что новое открытие ничего принципиально не меняет.

“Предположим, это действительно так и штаммы “альфа” и “омикрон” живут в два раза дольше на поверхностях, чем нулевой штамм. Это мало что меняет в эпидемиологии СOVID-19. Главный путь распространения “омикрона” — воздушно-капельный”, — заявил он.