Власти Пекина закроют все школы в городе из-за коронавируса

Власти Пекина решили закрыть все школы города из-за роста распространения коронавируса. Об этом сообщает SkyNews.

Все школы перестанут работать с 29 апреля, а дата открытия учебных заведений пока неизвестна. Также нет информации, смогут ли школьники и студенты учиться и сдавать все экзамены дистанционно.

За день до этого в Пекине все школы одного из районов решили перевести на удалённый формат обучения, но позднее власти расширили эту меру на весь город.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зафиксирован в Китае.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, первым заболевшим стал четырёхлетний ребёнок в городе Чжумадянь провинции Хэнань, который контактировал с домашней птицей.