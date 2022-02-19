Водитель скорой помощи из Барнаула обматерил женщину за просьбу освободить проезд

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя скорой помощи, который обматерил её в ответ на просьбу перепарковаться. Об этом женщина рассказала в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

По словам горожанки, водитель перегородил выезд со двора, хотя рядом были свободные места для парковки. Женщина попросила его отъехать хотя бы на полметра, но мужчина нахамил и в грубой форме отказался это делать. В итоге горожанке пришлось прождать почти час, чтобы уехать из дома.

Ранее в Зональном районе Алтайского края машина скорой помощи столкнулась с иномаркой и получила серьёзные повреждения. Один человек получил травмы, коллеги оказали ему помощь на месте.