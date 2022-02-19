Водитель скорой помощи из Барнаула обматерил женщину за просьбу освободить проезд
Водитель перегородил выезд со двора, хотя рядом были свободные места для парковки
Жительница Барнаула пожаловалась на водителя скорой помощи, который обматерил её в ответ на просьбу перепарковаться. Об этом женщина рассказала в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
По словам горожанки, водитель перегородил выезд со двора, хотя рядом были свободные места для парковки. Женщина попросила его отъехать хотя бы на полметра, но мужчина нахамил и в грубой форме отказался это делать. В итоге горожанке пришлось прождать почти час, чтобы уехать из дома.
Ранее в Зональном районе Алтайского края машина скорой помощи столкнулась с иномаркой и получила серьёзные повреждения. Один человек получил травмы, коллеги оказали ему помощь на месте.