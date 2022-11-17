Врач-диетолог рассказал о неожиданной пользе кефира

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о неочевидной пользе кефира. Этот эффект связан с благотворным влиянием напитка на микрофлору.

«При постоянном применении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды», — рассказал врач, отметив, что некоторые виды бактерий развиваются только в кефире.

Он пояснил, что благотворные бактерии не позволяют размножаться «плохим», которые приводят к постоянным воспалениям в организме.

Это, по словам специалиста, позволяет остановить метаболический синдром, одним из последствий которого является гипертония.