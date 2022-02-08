Врач допустил появление нового опасного штамма коронавируса в следующем году

Российский врач, специалист портала Vakcina.ru Нелли Соседова предположила, что на “омикроне” мутации коронавируса не прекратятся. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

В последнее время “дельта”-штамм коронавируса уступил место “омикрону”, на который сейчас приходится большая часть инфицированных. “Омикрон” в разы заразнее предыдущих штаммов, но при этом гораздо легче.

Соседова предположила, что за два года после появления COVID-19 вирус постоянно менялся. За год появилось 10 разных вариантов, а это значит, что он продолжит мутировать.

Эксперт считает, что новые формы коронавируса будут иметь другой инкубационный период, но все они будут провоцировать более лёгкие формы течения болезни.