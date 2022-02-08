Врач допустил появление нового опасного штамма коронавируса в следующем году
Новая форма вируса может распространяться быстрее предыдущих, но при этом он будет провоцировать более лёгкие формы болезни
Российский врач, специалист портала Vakcina.ru Нелли Соседова предположила, что на “омикроне” мутации коронавируса не прекратятся. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
В последнее время “дельта”-штамм коронавируса уступил место “омикрону”, на который сейчас приходится большая часть инфицированных. “Омикрон” в разы заразнее предыдущих штаммов, но при этом гораздо легче.
Соседова предположила, что за два года после появления COVID-19 вирус постоянно менялся. За год появилось 10 разных вариантов, а это значит, что он продолжит мутировать.
Эксперт считает, что новые формы коронавируса будут иметь другой инкубационный период, но все они будут провоцировать более лёгкие формы течения болезни.