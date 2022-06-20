Врач допустила возникновение нового штамма коронавируса в ближайшее время
Специалист отметила, что в Китае вирус продолжает распространяться и мутировать
20 июня 2022, 09:58, Илья Звягинцев
Врач-биофизик Нелли Соседова считает, что в Китае или другой восточной стране летом может возникнуть новый штамм коронавируса. Её слова передаёт радио Sputnik.
По мнению специалиста, в Китае болезнь продолжает распространяться, что может привести к возникновению мутаций.
«Думаю, что этим летом произойдёт мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — сказала Соседова.
Врач добавила, что обычно РНК-вирусы, к которым относится коронавирус, распространяются с востока на запад.
Комментарии
Новости партнеров