Врач допустила возникновение нового штамма коронавируса в ближайшее время

Врач-биофизик Нелли Соседова считает, что в Китае или другой восточной стране летом может возникнуть новый штамм коронавируса. Её слова передаёт радио Sputnik.

По мнению специалиста, в Китае болезнь продолжает распространяться, что может привести к возникновению мутаций.

«Думаю, что этим летом произойдёт мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — сказала Соседова.

Врач добавила, что обычно РНК-вирусы, к которым относится коронавирус, распространяются с востока на запад.