Врач назвал продукты, которые мешают выздоравливать при COVID

Семейный врач Сергей Чудаков в интервью РИА Новости перечислил продукты, которые мешают выздоровлению при коронавирусе. В частности, он считает, что вред могут причинить майонез и фастфуд.

“Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости”, — заявил специалист.

Кроме того, красное мясо и разнообразные молочные продукты вредны при употреблении их в большом количестве.

Отдельно врач посоветовал обратить внимание на то, что чеснок и лук при ежедневном добавлении их в пищу наносят значительный вред микрофлоре кишечника. Поэтому их следует “принимать” своего рода курсами по три дня. Между циклами необходимо делать перерывы минимум на неделю.

“Полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости, — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно чёрного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже даёт противовоспалительный эффект, но её нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника”, — полагает Чудаков.