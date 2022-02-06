Врач назвал самые вредные алкогольные напитки

Кардиолог Рустем Османов назвал ряд наиболее вредных алкогольных напитков. Так, по мнению врача, в этот список можно занести коньяк, пиво, алкогольные коктейли и игристые вина, сообщает “Прайм”.

По словам эксперта, коньяк обладает повышенной калорийностью, а пиво несёт нагрузку на почки. В коктейлях и игристом вине больше всего сахара, регулярное употребление которого ведёт к ожирению и диабету.

Самым наименее вредным алкогольным напитком является вино, однако лишь если пить его в небольшом количестве. При умеренном потреблении оно разжижает кровь, расширяет сосуды.