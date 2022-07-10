Врач назвал способы остудить помещение без кондиционера

О способах остудить помещение без кондиционера в жаркую погоду рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.

Всего специалист предложил три варианта перенести жару.

«Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять её», — сказал врач РИА Новости.

Ранее нутрициолог Иоланта Лангауэр назвала дневную норму фруктов.