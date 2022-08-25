Врач назвала альтернативу подорожавшим прокладкам и предупредила об «интимном парниковом эффекте»

Руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова посоветовала использовать многоразовые средства интимной гигиены, пишет «Лента.ру».

Врач отметила, что ставшие привычными обычные прокладки подорожали почти в два раза, но есть альтернатива — многоразовые. Такие средства отличаются только тем, что их можно стирать.

«Основной недостаток тканевых прокладок для многоразового использования — нарушение режима ношения и кратности использования. Как следствие — возникновение парникового эффекта. Это может спровоцировать заболевания», — предупредила акушер-гинеколог.

Она подчеркнула, что во избежание нежелательных последствий необходимо носить удобное бельё, которое не стесняет движений, и чаще менять средства интимной гигиены — каждые три-четыре часа.