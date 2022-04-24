Врач назвала самую опасную головную боль

Невролог Джамиля Юсупова перечислила признаки головной боли, которые должны насторожить. Её слова приводит «Газета.ру».

По словам врача, наиболее опасна внезапная «громоподобная» головная боль, а также та, которая сопровождается изменением сознания или усиливается при физических нагрузках.

Кроме того, к сигналам опасности относятся изменения типа головных болей у тех, кто длительно от них страдает, впервые появившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет, а также прогрессирование головной боли в течение недель или месяцев.

Такие симптомы могут говорить о наличии состояний, которые требуют своевременного лечения, пояснила специалист.

Особенно внимательно к себе должны относиться пациенты с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом, заключила Юсупова.

Ранее американский врач Джагдиш Хубчандани перечислил характерные симптомы ишемической болезни сердца.