Врач назвала самую опасную головную боль
По словам специалиста, наиболее опасна внезапная «громоподобная» боль
Невролог Джамиля Юсупова перечислила признаки головной боли, которые должны насторожить. Её слова приводит «Газета.ру».
По словам врача, наиболее опасна внезапная «громоподобная» головная боль, а также та, которая сопровождается изменением сознания или усиливается при физических нагрузках.
Кроме того, к сигналам опасности относятся изменения типа головных болей у тех, кто длительно от них страдает, впервые появившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет, а также прогрессирование головной боли в течение недель или месяцев.
Такие симптомы могут говорить о наличии состояний, которые требуют своевременного лечения, пояснила специалист.
Особенно внимательно к себе должны относиться пациенты с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом, заключила Юсупова.
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