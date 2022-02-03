Врач объяснил, почему не все члены семьи могут заразиться коронавирусом проживая в одном доме

Мощная вирусная нагрузка может проломить защиту даже очень сильного организма, если пренебрегать мерами безопасности

3 февраля 2022, 08:34

Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, почему люди могут жить в одном доме и не передать друг другу коронавирус. На это есть несколько причин.

“Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа”, — цитирует специалиста ura.ru.

Врач добавил, что пренебрегать элементарными правилами безопасности всё-таки не стоит — мощная нагрузка может проломить защиту даже самого сильного организма.

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