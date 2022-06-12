Врач-онколог рассказал о том, как антиалкогольные меры повлияли на продолжительность жизни в России

Внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди рассказал о том, как антиалкогольная политика повлияла на продолжительность жизни в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время, жесткий контроль производства и пресечение изготовления фальсификатов привели к снижению смертности у мужчин в два раза, с 1000 до 450 человек на 100 тысяч населения», — сказал специалист.

По его словам, меры, принятые государством, помогли сохранить жизни 3,5 миллионам россиян.

Специалист также добавил, что эксперты провели исследования, которые помогли скорректировать государственную антиалкогольную политику.