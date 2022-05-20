Врач предупредил людей с лишним весом о серьезных последствиях коронавируса

Врач-вирусолог Павел Волчков предупредил людей с лишним весом о серьезных последствиях перенесенного коронавируса. Его слова передает URA.ru.

По словам специалиста, после перенесенного заболевания сердечно-сосудистая система регенерируется, но у людей с повышенным уровнем холестерина и лишним весом в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки.

«Следствие оторванной холестериновой бляшки, это ишемия. В случае сердца, это инфаркт, в случае головного мозга, это инсульт и так вплоть до летального исхода», — сказал врач.

Он также добавил, что согласно статистике, самое сильное влияние на сердечно-сосудистую систему оказал штамм коронавируса «Дельта».

Ранее врач рассказал о том, как восстановить обоняние после коронавируса. Ускорить естественное восстановление можно несложными тренировками.