Врач предупредил о смертельно опасном проявлении "омикрона" у детей

Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что “омикрон”-штамм коронавируса у детей может вызывать смертельно опасное состояние. Слова специалиста передаёт ura.ru.

Речь идёт о развитии у заражённого острого ларинготрахеита, при котором у ребёнка может произойти отёк горла, если ему не оказать своевременную помощь. По словам специалиста, раньше этот синдром возникал при парагриппе, но теперь его отмечают и у инфицированных “омикрон”-штаммом.

Специалист порекомендовал внимательнее следить за состоянием заболевших детей. По его словам, при посинении носогубного треугольника, кашле, а также учащённом шумном дыхании нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачам, чтобы избежать летального исхода.

Ранее специалисты предупредили о том, что людям, которые переболели коронавирусом, может грозить ампутация.