Врач-эпидемиолог раскритиковал организацию красной зоны в Диагностическом центре

Врач-эпидемиолог Александр Катренко, который работает в Диагностическом центре, раскритиковал руководство учреждения за организацию красной зоны. Его претензии и ответ главврача Жанны Вахловой опубликовал Altapress.

На недовольство Катренко сокращением в учреждении ставки эпидемиолога Вахлова ответила, что новое штатное расписание, которое введут в мае, не предусматривает никаких увольнений. Также, по словам главврача, нет никаких документов, которые обязывают учреждение иметь в штате врача-эпидемиолога.

Кроме того, руководитель клиники ответила на претензии Катренко к организации работы в красной зоне. По её словам, медики работают в изоляции, не уходят домой в “грязной одежде“ и могут принять душ. Из-за того что для персонала не предусмотрен перерыв на обед, они работают по шесть часов.

Возмущён Катренко и автоматической пропускной системой, а также отсутствием фильтр-бокса для инфекционных больных.

Главврач пояснила, что в медучреждении действительно работала автоматическая система, однако после на вход поставили проверяющего, чтобы не надеяться на сознательность людей.

Что касается фильтр-бокса, по словам Вахловой, для приёма инфекционных больных в Диагностическом центре организовали отдельный вход.

Главврач признала, что в учреждении действительно есть проблемы. Одна из них — ПЦР-лаборатория, которую в ближайшее время ждёт реорганизация.

Также Вахлова раскритиковала работу Катренко и заявила, что он занимает позицию “надзорных органов”.

Напомним, ковидная поликлиника в Диагностическом центре Алтайского края начала принимать пациентов с 2 февраля.