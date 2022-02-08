Врач рассказал, как часто дети тяжело болеют коронавирусом

По сравнению с предыдущими волнами, сейчас у детей гораздо ярче проявляются симптомы

8 февраля 2022, 05:55

Специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, как часто дети тяжело болеют коронавирусом. Её слова приводит РИА Новости.

Руженцова рассказала, что заражённые “омикрон”-штаммом дети чаще всего болеют в лёгкой форме, однако у этого варианта есть свои особенности.

Специалист отметила, что в эту волну распространения коронавируса у несовершеннолетних гораздо ярче проявляются симптомы. Они страдают от болей в горле, насморка, кашля и повышенной температуры.

Также у некоторых маленьких пациентов появляется сыпь, диарея и осиплость голоса.

В разных регионах России, по подсчётам специалистов, бессимптомных заболевших от 17 до 40%.

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