Врач рассказал, как часто дети тяжело болеют коронавирусом
По сравнению с предыдущими волнами, сейчас у детей гораздо ярче проявляются симптомы
8 февраля 2022, 05:55
Специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, как часто дети тяжело болеют коронавирусом. Её слова приводит РИА Новости.
Руженцова рассказала, что заражённые “омикрон”-штаммом дети чаще всего болеют в лёгкой форме, однако у этого варианта есть свои особенности.
Специалист отметила, что в эту волну распространения коронавируса у несовершеннолетних гораздо ярче проявляются симптомы. Они страдают от болей в горле, насморка, кашля и повышенной температуры.
Также у некоторых маленьких пациентов появляется сыпь, диарея и осиплость голоса.
В разных регионах России, по подсчётам специалистов, бессимптомных заболевших от 17 до 40%.
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