Врач рассказал, как часто дети тяжело болеют коронавирусом

Специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о том, как часто дети тяжело болеют коронавирусом. Её слова приводит РИА Новости.

Руженцова рассказала, что заражённые “омикрон”-штаммом дети чаще всего болеют в лёгкой форме, однако у этого варианта есть свои особенности.

Специалист отметила, что в эту волну распространения коронавируса у несовершеннолетних гораздо ярче проявляются симптомы. Они страдают от болей в горле, насморка, кашля и повышенной температуры.

Также у некоторых маленьких пациентов появляется сыпь, диарея и осиплость голоса.

В разных регионах России, по подсчётам специалистов, бессимптомных заболевших от 17 до 40%.