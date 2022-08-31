Врач рассказал о пользе оргазма при лечении «женского рака»

Оргазм может принести пользу во время лечения рака молочной железы, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев, сообщает «Лента.ру».

«Возможно, оргазм не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о лечении рака молочной железы, но, оказывается, что он может положительно повлиять на реакцию организма на лечение», — указал Назлиев.

Медик отметил, что во время оргазма происходит всплеск гормонов, в том числе окситоцина, который воздействует на иммунную систему, играющую важную роль в борьбе с раком.

Также высвобождаются эндорфины — естественное обезболивающее, которое помогает сгладить побочные эффекты лечения — тошноту, усталость и боль.

«Эндорфины улучшают настроение и мировоззрение во время лечения. Поэтому если вы ищете способы поднять настроение и уменьшить стресс во время лечения рака молочной железы, подумайте о том, чтобы добавить оргазмы в свой план», — посоветовал Назлиев.

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