Врач рассказал о том, как отличить коронавирус от сезонных летних заболеваний
Специалист отметил, что с отпуска люди могут привозить различные инфекции и важно понять, о какой именно болезни идёт речь
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, что летом люди с курортов привозят много различных инфекций и заболеваний. Важно сразу понять, симптомы какого заболевания человек может испытывать, советует врач в беседе с радио Sputnik.
«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — отметил специалист.
При этом он добавил, что если к этим симптомам прибавляются кашель, чихание и боль в горле, то, скорее всего, вы заражены именно коронавирусом.
При обнаружении подобных симптомов специалист рекомендует пройти ПЦР-тестирование.