Врач рассказал о том, как отличить коронавирус от сезонных летних заболеваний

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, что летом люди с курортов привозят много различных инфекций и заболеваний. Важно сразу понять, симптомы какого заболевания человек может испытывать, советует врач в беседе с радио Sputnik.

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — отметил специалист.

При этом он добавил, что если к этим симптомам прибавляются кашель, чихание и боль в горле, то, скорее всего, вы заражены именно коронавирусом.

При обнаружении подобных симптомов специалист рекомендует пройти ПЦР-тестирование.