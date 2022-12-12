Врач рассказала о том, кому вообще не стоит пить кофе

Врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала о том, каким людям лучше совсем отказаться от кофе. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Из-за того что кофе оказывает влияние на сердечный ритм, от напитка лучше отказаться беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, а также детям.

Кроме того, этот напиток мешает усваиваться некоторым лекарствам, среди которых препараты от сахарного диабета.

Также кофе, при употреблении четырёх-пяти чашек в день, повышает риск развития остеопороза.

Нормой для взрослого человека, по словам врача, является употребление двух-трёх чашек кофе в день.