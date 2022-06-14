Врач сравнила продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков

Спортивный врач Александра Пурига раскрыла, как отсутствие регулярного отпуска сказывается на продолжительности жизни человека. В своем Telegram-канале она заявила, что трудоголики живут меньше, чем алкоголики.

«У людей начинаются нервные расстройства, хроническая усталость, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания», — подчеркнула она.

Пурига также отметила, что те, кто регулярно отказывается от отдыха и не отключается от работы, рискуют получить регулярные головные боли, проблемы со сном и памятью, потерю концентрации внимания, а также — боли в мышцах и суставах. Она призвала выстроить грамотный баланс работы и отдыха, чтобы потом не мучатся от проблем со здоровьем.