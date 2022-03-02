Врачи назвали ошибку, которая ведет к ожирению у молодых мужчин

Британские медики выяснили причину, из-за которой мужчины полнеют после 35 лет. Как пишет издание Eat This, Not That!, причиной нередко становился «замкнутый круг».

В ходе исследования были опрошены мужчины в возрасте от 35 до 58 лет. Участники опроса признались, что полнота подавляет их, и жаловались на упавшую из-за неё самооценку, особенно если в прошлом они никогда не страдали от избыточного веса. Многие из них попали в замкнутый круг: чтобы утешиться, они налегали на калорийную «комфортную» пищу и полнели ещё сильнее.

Однако подобная пищевая привычка была не единственной причиной прибавления веса, но участники опроса редко могли назвать другие факторы, которые вели к полноте. Исследователи связывают их ошибки с тем, что мужчины, как правило, хуже осведомлены о том, как следить за своим весом, правильно питаться и следовать диетам.