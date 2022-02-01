Все школы Горно-Алтайска проведут на дистанте ближайшую неделю

Школы Горно-Алтайска в Республике Алтай перевели на дистанционное обучение с 31 января по 6 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова.

Такие же рекомендации получили организации и предприниматели, занимающиеся дополнительным образованием детей. Сейчас в Горно-Алтайске около половины школьников учатся удалённо. Полностью на карантин из-за коронавируса ушли четыре образовательных учреждения и один детский сад, из-за ОРВИ закрыли девять школ, однако полный дистант в республике пока вводить не планируют.

За последнюю неделю заболеваемость в регионе выросла почти в три раза — до 759 новых случаев. Рост отметили во всех районах и Горно-Алтайске.

Напомним, в Алтайском крае 11 школ полностью перешли на дистанционное обучение, а 409 учебных заведений продолжают работу в смешанном режиме.